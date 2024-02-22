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21:25, 22 февраля 2024Бывший СССР

Снаряд ВСУ попал в многоквартирный дом в Донецке

Мэр Донецка Кулемзин: снаряд попал в многоквартирный дом при обстреле ВСУ

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru / Global Look Press

Снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в многоквартирный жилой дом при обстреле Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«При обстреле Кировского района произошло прямое попадание в квартиру 9-этажного дома в микрорайоне Текстильщик», — говорится в сообщении. По словам градоначальника, разрушен балкон и повреждено остекление.

Кулемзин добавил, что в результате атаки пострадали три человека.

Ранее в Донецке детский сад № 382 на улице Куйбышева получил повреждения при обстреле со стороны Украины. Повреждения получили кровля, остекление и ограждение. В результате обстрела никто не пострадал, сообщил Кулемзин.

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      Марина Совина
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