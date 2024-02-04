Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:32, 4 февраля 2024Россия

Обстрел ВСУ повредил детский сад в российском городе

В Донецке детский сад получил повреждения при обстреле со стороны Украины
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Донецке детский сад получил повреждения при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«При обстреле Куйбышевского района украинский снаряд прилетел на территорию детского сада №382 по улице Куйбышева», — пояснил он.

Повреждения получили кровля, остекление и ограждение. Пострадавших при обстреле нет, добавил Кулемзин.

3 февраля украинская армия нанесла удар по пекарне в Лисичанске. В Следственном комитет России заявили, что здание было атаковано, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS, переданной украинским военным Западом.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В США назвали решение Байдена по газу подарком Путину. Его идею также резко раскритиковали в Европе и Азии

      Россиянам назвали передающиеся по наследству виды рака

      Интерес «Спартака» к вратарю ЦСКА прокомментировали

      ВСУ второй раз за день атаковали Белгородскую область

      Обстрел ВСУ повредил детский сад в российском городе

      В ДТП с участием четырех автомобилей пострадали три россиянина

      В Польше согласились со словами о принадлежности Крыма России

      Квартирант заявил на поселившуюся с детьми в подъезде собственницу в полицию

      Повторные взрывы произошли в Херсоне

      В МВД прокомментировали срыв БДСМ-вечеринки в Екатеринбурге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше