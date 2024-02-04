Обстрел ВСУ повредил детский сад в российском городе

В Донецке детский сад получил повреждения при обстреле со стороны Украины

В Донецке детский сад получил повреждения при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«При обстреле Куйбышевского района украинский снаряд прилетел на территорию детского сада №382 по улице Куйбышева», — пояснил он.

Повреждения получили кровля, остекление и ограждение. Пострадавших при обстреле нет, добавил Кулемзин.

3 февраля украинская армия нанесла удар по пекарне в Лисичанске. В Следственном комитет России заявили, что здание было атаковано, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS, переданной украинским военным Западом.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.