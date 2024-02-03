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21:52, 3 февраля 2024Бывший СССР

Ударили из HIMARS: в Лисичанске ВСУ обстреляли здание пекарни, погибли более десяти человек, под завалами есть люди

Военная комендатура ЛНР: 9 человек погибли при обстреле пекарни в Лисичанске

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером 3 февраля нанесли удар по пекарне в Лисичанске, погибли минимум восемь человек, об этом сообщила министр здравоохранения Луганской народной республики Наталия Пащенко.

Военная комендатура ЛНР уточнила, что число погибших возросло до девяти. Там отметили, что под завалами могут находиться порядка 40 человек. Позднее в МЧС России сообщили, что погибли 11 местных жителей.

По оперативным данным, в результате обстрела пекарни Лисичанска погибли восемь человек, десять — получили ранения различной степени тяжести

Наталия Пащенкоминистр здравоохранения ЛНР

Глава Минздрава республики уточнила, что спасатели также обнаружили под завалами предположительно еще десять человек, среди них также есть погибшие. В Лисичанск из Луганской республиканской клинической больницы направлены еще три машины скорой помощи для транспортировки пострадавших.

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Сотрудники МЧС России извлекли из-под завалов шесть человек

В МЧС России сообщили, что сотрудники извлекли из-под завалов шесть человек, а также тела пяти погибших.

Из-за обстрела украинскими ВС в Лисичанске произошло обрушение двухэтажного здания пекарни, пострадали мирные жители. На месте обрушения здания проводятся поисково-спасательные работы

МЧС России

На месте работают пожарно-спасательные подразделения, проводятся обследование и разбор завалов с применением спецтехники. В ведомстве подчеркнули, что основные усилия направлены на поиск и спасение людей.

Четыре человека госпитализированы, один в тяжелом состоянии

Врачи оказали помощь на месте троим пострадавшим при обстреле пекарни, четыре человека были госпитализированы, сообщил в Telegram-канале Минздрав России.

По данным Луганского республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, четверо пострадавших госпитализированы, трое из них в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжелом состоянии. Еще одного пострадавшего эвакуируют

Минздрав России

В ведомстве уточнили, что на месте работают семь выездных бригад скорой помощи из разных городов ЛНР, в Лисичанск направлена усиленная бригада Луганской республиканской клинической больницы в составе хирурга, анестезиолога и травматолога.

Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России координирует оказание медицинской помощи пострадавшим, в том числе с применением телемедицинских технологий.

Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила, что врачи провели две операции, одного из раненых после этого транспортируют в Луганск в тяжелом состоянии. В ближайшее время туда направят на лечение еще трех человек.

Удар по пекарне в Лисичанске нанесли, предположительно, из РСЗО HIMARS

Представитель Следственного комитета России заявил, что удар по пекарне в Лисичанске был нанесен, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS, переданной украинским военным Западом.

По словам сотрудника ведомства, военные следователи зафиксировали преступления, совершенные ВСУ против мирного населения.

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Глава ЛНР держит ситуацию под личным контролем

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что держит ситуацию под личным контролем. На месте работают сотрудники администрации Лисичанска и представители военной комендатуры.

Наши враги, не имея успехов на фронте, в очередной раз нанесли удар по мирному населению Луганской народной республики. Зная, что в выходной день жители Лисичанска приходят в пекарню, где организована выпечка хлеба, они открыли огонь по зданию

Леонид Пасечникглава ЛНР

Пасечник подчеркнул, что всем пострадавшим будет оказана максимальная помощь.

В правительстве ЛНР назвали атаку по Лисичанску терактом

Первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин выехал на место происшествия. Он сообщил, что разбор завалов будет продолжаться всю ночь.

Чиновник отметил, что сотрудники МЧС оказывают всю необходимую помощь, их главной задачей является спасение людей.

Выходной день, суббота. После рабочей недели жители города Лисичанска пришли в кафе, чтобы отдохнуть с семьей. И в этот момент — очередной теракт ВСУ

Юрий Говтвинпервый заместитель председателя правительства ЛНР

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин выразил соболезнования родным и близким погибших в Лисичанске, его слова приводятся в Telegram-канале правительства ЛНР.

Выражаю слова поддержки и самые глубокие соболезнования всем, кто потерял родных и близких в произошедшей сегодня трагедии в Лисичанске. Это жестокое преступление — акт невероятной бесчеловечности противника

Ирек Файзуллинминистр строительства и ЖКХ России

21 января ВСУ нанесли удар по рынку в Донецке, это стало одним из самых сильных обстрелов города с момента начала специальной военной операции. Жертвами атаки стали 27 мирных жителей.

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      Марина Совина
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