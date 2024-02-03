Число погибших при ударе по Лисичанску выросло

Минздрав ЛНР: число погибших при ударе по Лисичанску выросло до восьми

Число погибших при ударе по Лисичанску выросло до восьми, об этом в Telegram-канале сообщило правительство Луганской народной республики (ЛНР).

Как уточнила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, десять человек получили ранения различной степени тяжести.

Об обстреле пекарни 3 февраля рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник. Он уточнил, что в пекарне в этот день было многолюдно.

Как отметили в Следственном комитете (СК) России, удар по зданию в Лисичанске был, предположительно, совершен из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

