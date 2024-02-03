ВСУ нанесли удар по пекарне в ЛНР из РСЗО HIMARS
СК: ВСУ могли нанести удар по пекарне в ЛНР из РСЗО HIMARS
Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли нанести удар по пекарне Лисичанска в Луганской народной республике (ЛНР) из РСЗО HIMARS. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военных следователей Следственного комитета России.
По словам собеседника агентства, информация о пострадавших продолжает уточняться.
Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о разрушении пекарни в Лисичанске после обстрела ВСУ ранее в субботу, 3 февраля.