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20:33, 3 февраля 2024Бывший СССР

ВСУ нанесли удар по пекарне в ЛНР из РСЗО HIMARS

СК: ВСУ могли нанести удар по пекарне в ЛНР из РСЗО HIMARS

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли нанести удар по пекарне Лисичанска в Луганской народной республике (ЛНР) из РСЗО HIMARS. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военных следователей Следственного комитета России.

По словам собеседника агентства, информация о пострадавших продолжает уточняться.

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о разрушении пекарни в Лисичанске после обстрела ВСУ ранее в субботу, 3 февраля.

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      Олеся Мицкевич
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