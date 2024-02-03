Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:57, 3 февраля 2024Бывший СССР

Семь человек погибли в результате удара ВСУ по пекарне в ЛНР

При обстреле пекарни в ЛНР погибли семь человек, шесть спасли из-под завалов
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: РИА Новости

Семь человек погибли в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пекарне в Лисичанске. Об этом сообщают оперативные службы Луганской народной республики (ЛНР), пишет ТАСС.

«Сейчас известно о семи погибших мирных жителях», — заявил собеседник агентства.

Сотрудники МЧС России смогли спасти из-под завалов в ЛНР шесть человек. Кроме того, они извлекли тела погибших. В данный момент поисково-спасательные работы продолжаются, говорится в Telegram-канале МЧС России.

Об обстреле 3 февраля сообщил глава республики Леонид Пасечник. По его словам, три человека были доставлены в больницу. Кроме того, около 40 мирных жителей могут оставаться под завалами. Пасечник объяснил, что в выходные в пекарне всегда многолюдно.

Ранее Пасечник заявил, что ЛНР предъявит иск Украине после оценки ущерба от действий украинских войск. «Все эти цифры считаются. И, конечно же, мы будем выставлять этот иск, конечно, мы будем этого требовать», — заявил глава республики.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России отреагировали на сомнения Польши в способности Киева вернуть Крым

      ВСУ нанесли удар по пекарне в ЛНР из РСЗО HIMARS

      Россия сообщила МАГАТЭ о минных заграждениях на ЗАЭС

      Мбаппе сделал выбор между ПСЖ и «Реалом»

      Подозреваемого в расправе над российским бойцом ММА задержали

      В России отреагировали на новый план Запада по конфискации активов Москвы

      Семь человек погибли в результате удара ВСУ по пекарне в ЛНР

      В Венгрии назвали несерьезными попытки ЕС ввести новые санкции против России

      Появились кадры с места обстрела пекарни в Лисичанске

      Главы МИД ЕС не приняли решений по военной помощи Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше