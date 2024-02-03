Семь человек погибли в результате удара ВСУ по пекарне в ЛНР

При обстреле пекарни в ЛНР погибли семь человек, шесть спасли из-под завалов

Семь человек погибли в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пекарне в Лисичанске. Об этом сообщают оперативные службы Луганской народной республики (ЛНР), пишет ТАСС.

«Сейчас известно о семи погибших мирных жителях», — заявил собеседник агентства.

Сотрудники МЧС России смогли спасти из-под завалов в ЛНР шесть человек. Кроме того, они извлекли тела погибших. В данный момент поисково-спасательные работы продолжаются, говорится в Telegram-канале МЧС России.

Об обстреле 3 февраля сообщил глава республики Леонид Пасечник. По его словам, три человека были доставлены в больницу. Кроме того, около 40 мирных жителей могут оставаться под завалами. Пасечник объяснил, что в выходные в пекарне всегда многолюдно.

Ранее Пасечник заявил, что ЛНР предъявит иск Украине после оценки ущерба от действий украинских войск. «Все эти цифры считаются. И, конечно же, мы будем выставлять этот иск, конечно, мы будем этого требовать», — заявил глава республики.