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18:23, 3 февраля 2024Бывший СССР

ВСУ обстреляли пекарню в ЛНР

При обстреле пекарни в Лисичанске погибли два человека, шесть получили ранения
Архивное фото.

Архивное фото.. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли пекарню в Лисичанске. Об этом в Telegram сообщил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

Отмечается, что три человека были доставлены в больницу. Кроме того, несколько десятков мирных жителей могут оставаться под завалами. «На месте работают сотрудники МЧС и военной комендатуры. С помощью спецтехники осуществляются попытки спасти пострадавших», — говорится в сообщении.

Два человека не выжили в результате обстрела, об этом сообщили в военной комендатуре ЛНР, пишет ТАСС.

Ранее ВСУ атаковали село Вязовое Краснояружского района Белгородской области. В результате обстрела пробита крыша одного из корпусов местного сельскохозяйственного предприятия. Мирные жители не пострадали.

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      Карина Черных
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