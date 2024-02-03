ВСУ обстреляли пекарню в ЛНР

При обстреле пекарни в Лисичанске погибли два человека, шесть получили ранения

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли пекарню в Лисичанске. Об этом в Telegram сообщил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

Отмечается, что три человека были доставлены в больницу. Кроме того, несколько десятков мирных жителей могут оставаться под завалами. «На месте работают сотрудники МЧС и военной комендатуры. С помощью спецтехники осуществляются попытки спасти пострадавших», — говорится в сообщении.

Два человека не выжили в результате обстрела, об этом сообщили в военной комендатуре ЛНР, пишет ТАСС.

Ранее ВСУ атаковали село Вязовое Краснояружского района Белгородской области. В результате обстрела пробита крыша одного из корпусов местного сельскохозяйственного предприятия. Мирные жители не пострадали.