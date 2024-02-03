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14:16, 3 февраля 2024Россия

Сельхозпредприятие попало под обстрел ВСУ в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков: ВСУ обстреляли Вязовое Краснояружского района

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Вязовое Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в результате обстрела пробита крыша одного из корпусов местного сельскохозяйственного предприятия. Мирные жители не пострадали. В данный момент продолжается обход территории.

Это уже четвертая атака на Белгородскую область, о которой Гладков сообщил за последние два часа. В полдень губернатор заявил, что ВСУ обстреляли поселок Задорожный Краснояружского района. В результате там были повреждены два частных домовладения и линии электропередачи. Спустя 23 минуты стало известно, что в селе Долгое Валуйского городского округа взорвался дрон-камикадзе , повредив инфраструктурный объект связи.

Кроме того, под обстрел ВСУ попало село Дроновка Грайворонского городского округа. Там был поврежден один дом. Во всех случаях пострадавших удалось избежать.

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      Константин Лысяков
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