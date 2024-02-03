Жилые дома попали под обстрел ВСУ в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Задорожный

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Задорожный Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, никто не пострадал, однако повреждены два частных домовладения: в одном из домов выбиты окна и пробита крыша, во втором — посечен фасад и также выбиты окна.

«Есть повреждение линии электропередачи: под отключение попадают абоненты поселка Задорожный, села Теребрено и поселка Прилесье», — добавил Гладков. Он заверил, что аварийные службы приступят к ремонтным работам после их согласования с Минобороны. В данный момент продолжается подомовой обход территории.

Ранее губернатор сообщил, что в ночь на 3 февраля в Новооскольском городском округе региона сбили украинский беспилотник. Пострадавших нет. Однако, по словам Гладкова, в результате падения обломков дрона в хуторе Подольхи в одном частном домовладении выбило окна, посекло кровлю, фасад и забор. Также повреждена машина.

Утром 3 февраля Минобороны России заявило, что средства противовоздушной обороны сбили над территорией Белгородской области четыре украинских беспилотника. Помимо этого, два дрона уничтожили над Волгоградской областью, еще один — над Ростовской.