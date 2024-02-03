Минобороны сообщило о семи сбитых дронах ВСУ над территорией России

Минобороны сообщило о 7 сбитых беспилотниках ВСУ над территорией России

Минобороны России сообщило о перехвате и уничтожении ночью средствами противовоздушной обороны (ПВО) семи дронах Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией РФ в ночь на субботу, 3 февраля.

Четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были сбиты над территорией Белгородской области, два БПЛА — над Волгоградской, еще один беспилотник — над Ростовской областью.

В ночь на 3 февраля в Новооскольском городском округе Белгородской области сбили украинский беспилотник. Пострадавших нет, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Ранее сообщалось, что российская система противовоздушной обороны сбила пять беспилотных летательных аппаратов над двумя регионами РФ. В ночь с 31 января на 1 февраля Вооруженные силы Украины попытались совершить террористические атаки c применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории России.

