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07:53, 3 февраля 2024Россия

Минобороны сообщило о семи сбитых дронах ВСУ над территорией России

Минобороны сообщило о 7 сбитых беспилотниках ВСУ над территорией России

Фото: Сергей Власов / Global Look Press

Минобороны России сообщило о перехвате и уничтожении ночью средствами противовоздушной обороны (ПВО) семи дронах Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией РФ в ночь на субботу, 3 февраля.

Четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были сбиты над территорией Белгородской области, два БПЛА — над Волгоградской, еще один беспилотник — над Ростовской областью.

В ночь на 3 февраля в Новооскольском городском округе Белгородской области сбили украинский беспилотник. Пострадавших нет, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Ранее сообщалось, что российская система противовоздушной обороны сбила пять беспилотных летательных аппаратов над двумя регионами РФ. В ночь с 31 января на 1 февраля Вооруженные силы Украины попытались совершить террористические атаки c применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории России.

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      Марина Совина
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