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06:28, 1 февраля 2024Россия

Украинские беспилотники сбили над Курской и Белгородской областями

Минобороны: ПВО РФ сбила пять беспилотников в Курской и Белгородской областях

Фото: Globallookpress.com

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над двуми регионами РФ. Об этом говорится в Telegram-канале Минобороны.

Как уточнили в ведомстве, в ночь с 31 января на 1 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались совершить террористические атаки c применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории России.

«Украинские БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской (четыре дрона) и Курской (один беспилотник) областей», — указали в министерстве.

Накануне, 31 января, белгородское село Богун-Городок подверглось атаке дронов-камикадзе. В результате осколками были повреждены два легковых автомобиля, а также выбиты окна одного домовладения. Мирные жители не пострадали.

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      Марина Совина
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