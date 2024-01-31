Украинские дроны-камикадзе сбросили взрывчатку на российский регион

Белгородский губернатор Гладков: два дрона-камикадзе ВСУ атаковали Богун-Городок

Белгородское село Богун-Городок подверглось атаке дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, беспилотники сбросили два взрывных устройства, в результате осколками повреждены два легковых автомобиля, а также выбиты окна одного домовладения. Мирные жители не пострадали. На месте работают оперативные службы.

Это уже третья атака на регион за 31 января. Ранее атаке дрона-камикадзе подверглось село Тишанка в Волоконовском районе. Как заявил Гладков, удар был направлен на «инфраструктурный объект связи».

Помимо этого, под обстрел со стороны Украины попал хутор Панков Шебекинского городского округа. В результате была повреждена линия электропередачи, из-за чего свет пропал у жителей поселков Красное, Первомайский и Ленинский, хуторов Марьино, Мухин и Панков, а также сел Вознесеновка и Нежеголь.