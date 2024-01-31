ВСУ второй раз за час атаковали российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил о второй за час атаке ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за час атаковали Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ попал хутор Панков Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты восьми населенных пунктов: поселков Красное, Первомайский, Ленинский, хуторов Марьино, Мухин, Панков, сел Вознесеновка и Нежеголь», — пояснил он.

По словам главы области, сотрудники оперативных и аварийных служб приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны России.

Первая за час атака ВСУ по Белгородской области была направлена на село Тишанка в Волоконовском районе региона. Как сообщил Гладков удар был направлен в сторону «инфраструктурного объекта связи». «Аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий», — пообещал губернатор.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.