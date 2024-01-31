Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:43, 31 января 2024Россия

ВСУ второй раз за час атаковали российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил о второй за час атаке ВСУ
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за час атаковали Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ попал хутор Панков Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты восьми населенных пунктов: поселков Красное, Первомайский, Ленинский, хуторов Марьино, Мухин, Панков, сел Вознесеновка и Нежеголь», — пояснил он.

По словам главы области, сотрудники оперативных и аварийных служб приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны России.

Материалы по теме:
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки» Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки»Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
10 января 2024
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023

Первая за час атака ВСУ по Белгородской области была направлена на село Тишанка в Волоконовском районе региона. Как сообщил Гладков удар был направлен в сторону «инфраструктурного объекта связи». «Аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий», — пообещал губернатор.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Петербурге против дрона впервые применили С-400 «Триумф». В США его называли самым смертоносным оружием

      В ЦИК России заявили о приходе к власти в Молдавии марионетки

      На Курской АЭС заглушили второй энергоблок после 45 лет работы

      Стало известно о долге перед налоговой у бросившего младенца в сугроб блогера

      В российском регионе бесследно исчез вернувшийся с СВО боец

      Украинские дроны-камикадзе сбросили взрывчатку на российский регион

      Назван самый популярный модный бренд в мире

      Захарова отвергла возможность переговоров о мирном договоре с Японией

      Восьмикратная паралимпийская чемпионка из России решила продать медали

      Россиянин похитил из магазина 15 коробок конфет и съел

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше