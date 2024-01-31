ВСУ атаковали дроном-камикадзе российский регион

Белгородский губернатор Гладков: ВСУ атаковали село Тишанка дроном-камикадзе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Тишанка в Волоконовском районе Белгородской области дроном-камикадзе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

Как сообщил Гладков удар был направлен на «инфраструктурный объект связи».

«Аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий», — пообещал губернатор.

Ранее сообщалось, что 31 января системы противовоздушной обороны сбили беспилотник и в Псковской области.

Также, предположительно, обломки сбитого дрона упали на нефтезавод в Санкт-Петербурге. Грохот от предполагаемого падения обломков БПЛА попал на видео.

