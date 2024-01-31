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10:17, 31 января 2024Россия

Камеры записали грохот предполагаемого падения дрона на нефтезавод в Петербурге

Камеры записали звук возможного падения обломков БПЛА на нефтезавод в Петербурге

Подъездные и городские камеры записали звук возможного падения обломков беспилотного летательного аппарата на нефтезавод в Санкт-Петербурге. Запись с камер публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».

На опубликованном видео слышен отчетливый грохот, от которого у некоторых автомобилей сработала сигнализация. Как уточняет издание, звук предполагаемого взрыва был слышен в Невском и Кировском районах, а также в Купчино.

Как стало известно из публикации Mash, дрон был сбит в ночь на 31 января. При падении он повредил несколько цистерн нефтеперерабатывающего завода.

Кроме того, 31 января системы противовоздушной обороны сбили беспилотник и в Псковской области.

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      Марк Леонов
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