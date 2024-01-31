Стало известно о сбитом в Санкт-Петербурге беспилотнике

Mash: в Петербурге сбили беспилотник, он повредил несколько цистерн нефтезавода

В Санкт-Петербурге сбили беспилотник, при падении он повредил несколько цистерн нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По его данным, беспилотник упал на нефтеперерабатывающий завод «Невский мазут» на Глухоозерском шоссе. На месте его падения работают сотрудники оперативных служб. Предварительно, до этого беспилотник пытались сбить в 60 километрах от Петербурга в районе четырех часов утра с помощью зенитного ракетного комплекса С-400.

В ночь на среду, 31 января, жители Петербурга сообщили о громком звуке, который был похож на раскат грома или взрыв. Один из очевидцев заявил, что после того как «что-то громко бахнуло», в его квартире задребезжали окна. Также звук оказался запечатлен на записях, сделанных камерами наблюдения в разных частях города.