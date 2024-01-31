Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:00, 31 января 2024Россия

Стало известно о сбитом в Санкт-Петербурге беспилотнике

Mash: в Петербурге сбили беспилотник, он повредил несколько цистерн нефтезавода

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Санкт-Петербурге сбили беспилотник, при падении он повредил несколько цистерн нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По его данным, беспилотник упал на нефтеперерабатывающий завод «Невский мазут» на Глухоозерском шоссе. На месте его падения работают сотрудники оперативных служб. Предварительно, до этого беспилотник пытались сбить в 60 километрах от Петербурга в районе четырех часов утра с помощью зенитного ракетного комплекса С-400.

В ночь на среду, 31 января, жители Петербурга сообщили о громком звуке, который был похож на раскат грома или взрыв. Один из очевидцев заявил, что после того как «что-то громко бахнуло», в его квартире задребезжали окна. Также звук оказался запечатлен на записях, сделанных камерами наблюдения в разных частях города.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Зеленский предлагал пост главкома ВСУ двум кандидатам. Кто они и что ответили президенту?

      Хуситы атаковали американский эсминец в Красном море

      Поджог релейного шкафа на железной дороге в Москве попал на видео

      Новый БТР-22 показали на фото

      Загадочную болезнь Кейт Миддлтон скрыли даже от ее ближайших помощников

      В России банк решил «выбить» долг матери у сына и поплатился

      Российский форвард вышел на третье место по голам в сезоне НХЛ среди новичков

      В ЕС признали невозможность предоставить миллион боеприпасов Украине

      Стало известно о сбитом в Санкт-Петербурге беспилотнике

      Премьер Японии захотел встретиться с Ким Чен Ыном

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше