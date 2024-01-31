Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:56, 31 января 2024Россия

Жители Петербурга сообщили о раздавшемся в городе громком звуке

Жители Петербурга сообщили о раздавшемся в городе похожем на хлопок звуке

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Жители Петербурга рассказали о громком звуке, который раздался в городе утром в среду, 31 января. Об этом сообщает «Фонтанка».

Горожане уточнили, что звук был похож на хлопок, взрыв или раскат грома. Один из очевидцев заявил, что после того как «что-то громко бахнуло», в его квартире задребезжали окна. Его слова подтвердил еще один петербуржец, указав, что «в Красногвардейском, Невском и Центральном затряслись стены и окна».

Также звук запечатлен на записях, сделанных камерами наблюдения в разных частях города. На роликах, опубликованных изданием, слышен громкий хлопок.

Ранее жители Челябинска и Подольска наблюдали мощные вспышки, осветившие небо над городами. Оба случая попали на видео и быстро разошлись по сети. Позже выяснилось, что они были вызваны авариями на электроподстанциях.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Эквадор объявил о передаче США старой российской техники вопреки протесту Москвы. На какую сделку идет президент страны?

      Зеленский предложил пост главкома ВСУ двум кандидатам. Кто они и что ответили президенту?

      В «Ростехе» объяснили уникальность корабельного «Панциря»

      Правительство предложило меры для сдерживания цен на мясо и птицу

      Стало известно о проблемах ВСУ на сватовско-кременском участке

      Стало известно о попадании дрона в гражданский автомобиль на трассе в ДНР

      Wildberries и Ozon оценили идею запретить им расти сверх меры

      Российские семьи бросились скупать один тип жилья

      Украинский футболист «Арсенала» поссорился с одноклубником после матча АПЛ

      Под Москвой подростки жестоко избили ногами девочку в коньках и попали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше