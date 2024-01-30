Над двумя городами России заметили мощные вспышки. Что это было?
Жители подмосковного Подольска во вторник, 30 января, стали свидетелями яркого излучения. Небо над городом на короткое время осветила мощная неизвестная вспышка. Явление попало на видео, которое распространилось в сети.
Городские камеры видеонаблюдения и автомобильные регистраторы запечатлели, как вспышка дважды на несколько секунд осветила небо, автомобильные дороги и дворы жилых домов. По словам местных жителей, необычное явление они увидели около девяти часов утра.
Согласно предварительной версии, причиной мощных вспышек стал взрыв на электроподстанции в столичной Щербинке. Уточнялось, что на объекте якобы произошло короткое замыкание. Однако в комплексе городского хозяйства Москвы опровергли слухи об аварии на подстанции в ТиНАО. Там сообщили, что все системы энергоснабжения города, включая трансформаторные подстанции и питающие центры, работают в штатном режиме. Помимо этого, согласно сообщению, все потребители электроэнергии обеспечены напряжением.
На опубликованном видео — короткое замыкание кабеля, которое было оперативно устранено и никак не повлияло на энергоснабжение потребителей
Ранее яркие вспышки в небе напугали жителей Челябинска
Накануне похожую яркую вспышку наблюдали жители Челябинска. Очевидцами явления стали россияне из нескольких районов города. После этого в районе поселка Красное Поле и в деревне Моховички частично отключился свет.
Глава областной Общественной палаты Николай Дейнеко предположил, что источник свечения располагался в северо-западном направлении от Челябинска. В свою очередь глава города Наталья Котова заявила, что источник ярких вспышек находится в соседнем Сосновском районе. По ее утверждению, на территории Челябинска не зафиксировано никаких происшествий, электричество не отключали, все спокойно.
Позже в пресс-службе «Челябэнерго», филиала компании «Россети Урал» на территории региона, объяснили, что причиной вспышек стало короткое замыкание на энергообъектах.
В 18:34 (16:34 по московскому времени) энергетики зафиксировали отключение двух воздушных линий электропередачи из-за сработавшей системы защиты
Отмечается, что из-за произошедшего несколько линий оказались обесточены. Помимо Моховички и Красного Поля электроэнергии временно лишились жители Прудного.