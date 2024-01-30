Над двумя городами России заметили мощные вспышки. Что это было?

Жители Подольска заметили вспышку в небе, накануне похожую видели в Челябинске

Жители подмосковного Подольска во вторник, 30 января, стали свидетелями яркого излучения. Небо над городом на короткое время осветила мощная неизвестная вспышка. Явление попало на видео, которое распространилось в сети.

Городские камеры видеонаблюдения и автомобильные регистраторы запечатлели, как вспышка дважды на несколько секунд осветила небо, автомобильные дороги и дворы жилых домов. По словам местных жителей, необычное явление они увидели около девяти часов утра.

Согласно предварительной версии, причиной мощных вспышек стал взрыв на электроподстанции в столичной Щербинке. Уточнялось, что на объекте якобы произошло короткое замыкание. Однако в комплексе городского хозяйства Москвы опровергли слухи об аварии на подстанции в ТиНАО. Там сообщили, что все системы энергоснабжения города, включая трансформаторные подстанции и питающие центры, работают в штатном режиме. Помимо этого, согласно сообщению, все потребители электроэнергии обеспечены напряжением.

На опубликованном видео — короткое замыкание кабеля, которое было оперативно устранено и никак не повлияло на энергоснабжение потребителей Комплекс городского хозяйства Москвы

Ранее яркие вспышки в небе напугали жителей Челябинска

Накануне похожую яркую вспышку наблюдали жители Челябинска. Очевидцами явления стали россияне из нескольких районов города. После этого в районе поселка Красное Поле и в деревне Моховички частично отключился свет.

Глава областной Общественной палаты Николай Дейнеко предположил, что источник свечения располагался в северо-западном направлении от Челябинска. В свою очередь глава города Наталья Котова заявила, что источник ярких вспышек находится в соседнем Сосновском районе. По ее утверждению, на территории Челябинска не зафиксировано никаких происшествий, электричество не отключали, все спокойно.

Позже в пресс-службе «Челябэнерго», филиала компании «Россети Урал» на территории региона, объяснили, что причиной вспышек стало короткое замыкание на энергообъектах.

В 18:34 (16:34 по московскому времени) энергетики зафиксировали отключение двух воздушных линий электропередачи из-за сработавшей системы защиты пресс-служба «Челябэнерго»

Отмечается, что из-за произошедшего несколько линий оказались обесточены. Помимо Моховички и Красного Поля электроэнергии временно лишились жители Прудного.