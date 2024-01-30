Мощная неизвестная вспышка над еще одним российским городом попала на видео

Жители Подольска стали свидетелями мощной неизвестной вспышки в небе над городом

Жители подмосковного Подольска стали свидетелями мощной вспышки в небе над городом, неизвестное явление попало на видео, его кадры публикует Telegram-канал SHOT.

На выложенных кадрах видно, как вспышка на несколько секунд озаряет собой небо и серые тучи — ее сняли как видеорегистраторы автомобилистов, так и городские камеры видеонаблюдения. В последнем случае отсветы вспышки даже осветили дворы жилых домов. Уточняется, что явление было замечено утром 30 января. Причину вспышки выясняет МЧС.

Ранее сообщалось, что похожую вспышку зафиксировали еще над одним российским городом — Челябинском. Позже выяснилось, что причиной вспышки оказалось короткое замыкание на энергообъектах.