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18:33, 29 января 2024Россия

Стала известна причина напугавших жителей российского города ярких вспышек

Причиной напугавших жителей Челябинска вспышек оказалось короткое замыкание
СюжетПожар в Москве:

Кадр: страница Видео URA.RU во «ВКонтакте»

Причиной ярких вспышек, напугавших жителей Челябинска, оказалось короткое замыкание на энергообъектах. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ПАО «Россети Урал» — «Челябэнерго».

Как стало известно, в 18:34 (16:34 по московскому времени) энергетики зафиксировали отключение двух воздушных линий электропередачи из-за сработавшей системы защиты. Сейчас специалисты занимаются восстановлением энергоснабжения. Обесточены линии, передающие электричество в Моховички, Красное поле и Прудный.

В свою очередь, Telegram-канал Shot сообщил, что из-за короткого замыкания взорвалась трансформаторная будка на въезде в поселок Красное поле. В результате на объекте начался пожар, которые потушили очевидцы. Информация о пострадавших не поступала.

Сообщения о ярких вспышках неизвестного на тот момент происхождения начали поступать от жителей Челябинска вечером 29 января. Очевидцам удалось снять их на камеру. На записи видно свечение, которое вспыхивает в вечернем небе.

Ранее в Москве в результате короткого замыкания начался пожар на электроподстанции «Чагино». По словам охранника объекта, он также слышал громкий хлопок со стороны трансформатора, после чего оттуда повалил густой дым.

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      Константин Лысяков
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