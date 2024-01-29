Стала известна причина напугавших жителей российского города ярких вспышек

Причиной напугавших жителей Челябинска вспышек оказалось короткое замыкание

Причиной ярких вспышек, напугавших жителей Челябинска, оказалось короткое замыкание на энергообъектах. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ПАО «Россети Урал» — «Челябэнерго».

Как стало известно, в 18:34 (16:34 по московскому времени) энергетики зафиксировали отключение двух воздушных линий электропередачи из-за сработавшей системы защиты. Сейчас специалисты занимаются восстановлением энергоснабжения. Обесточены линии, передающие электричество в Моховички, Красное поле и Прудный.

В свою очередь, Telegram-канал Shot сообщил, что из-за короткого замыкания взорвалась трансформаторная будка на въезде в поселок Красное поле. В результате на объекте начался пожар, которые потушили очевидцы. Информация о пострадавших не поступала.

Сообщения о ярких вспышках неизвестного на тот момент происхождения начали поступать от жителей Челябинска вечером 29 января. Очевидцам удалось снять их на камеру. На записи видно свечение, которое вспыхивает в вечернем небе.

Ранее в Москве в результате короткого замыкания начался пожар на электроподстанции «Чагино». По словам охранника объекта, он также слышал громкий хлопок со стороны трансформатора, после чего оттуда повалил густой дым.