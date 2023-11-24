Раскрыты подробности о пожаре на московской электроподстанции

Охранник электроподстанции «Чагино»: пожар начался с хлопка

Подробности о начале пожара на московской электроподстанции «Чагино» раскрыл в разговоре с представителями экстренных служб охранник. Он заявил, что сначала услышал хлопок, сообщает «Царьград».

Работник уточнил, что громкий звук раздался со стороны трансформатора, после чего повалил густой дым и охранник увидел огонь. Издание сообщает, что взрывов и пострадавших в результате пожара не было.

Ранее предварительной причиной пожара на электроподстанции «Чагино» на юго-востоке Москвы назвали короткое замыкание. ЧП произошло в ночь на пятницу, 24 ноября. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

