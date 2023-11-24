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08:36, 24 ноября 2023Россия

Названа предварительная причина пожара на электроподстанции в Москве

Shot: причиной пожара на подстанции «Чагино» в Москве стало короткое замыкание

Кадр: Telegram-канал SHOT

Предварительной причиной пожара на электроподстанции «Чагино» на юго-востоке Москвы называют короткое замыкание. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, пожар начался в районе четырех часов утра. Никто не пострадал. По информации канала, огонь перекинулся на резервуар с топливом, емкость которого составляла больше 120 тонн.

Пожар начался в ночь на пятницу, 24 ноября, на электроподстанции «Чагино», которая находится на Чагинской улице в районе дома номер два. Там загорелся трансформатор, площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Огонь уже потушили.

Впоследствии в сети появились кадры пожара. На кадрах был виден густой черный дым, который поднимается над электроподстанцией. Также на запись попали языки пламени.

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      Анастасия Шейкина
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