Названа предварительная причина пожара на электроподстанции в Москве

Shot: причиной пожара на подстанции «Чагино» в Москве стало короткое замыкание

Предварительной причиной пожара на электроподстанции «Чагино» на юго-востоке Москвы называют короткое замыкание. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, пожар начался в районе четырех часов утра. Никто не пострадал. По информации канала, огонь перекинулся на резервуар с топливом, емкость которого составляла больше 120 тонн.

Пожар начался в ночь на пятницу, 24 ноября, на электроподстанции «Чагино», которая находится на Чагинской улице в районе дома номер два. Там загорелся трансформатор, площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Огонь уже потушили.

Впоследствии в сети появились кадры пожара. На кадрах был виден густой черный дым, который поднимается над электроподстанцией. Также на запись попали языки пламени.