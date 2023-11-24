Пожар на электроподстанции в Москве попал на видео

В сети появились кадры пожара на электроподстанции «Чагино» в Москве

В сети появилась видеозапись пожара на электроподстанции «Чагино» на юго-востоке Москвы. Ее публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах виден густой черный дым, который поднимается над электроподстанцией. Также на запись попали языки пламени.

Пожар начался в ночь на пятницу, 24 ноября, на электроподстанции «Чагино», которая находится на Чагинской улице в районе дома номер два. Там загорелся трансформатор, площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Огонь уже потушили, причины ЧП устанавливают специалисты.

Днем ранее, 23 ноября, в Ленинском округе Подмосковья очевидцы сообщали о вспышке и пожаре в районе электроподстанции в Лыткарино. Впоследствии власти подтвердили «инцидент» с подстанцией, но не привели никаких подробностей.