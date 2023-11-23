В Подмосковье на электроподстанции произошел пожар

Жители подмосковного Лыткарино сообщили о вспышке и пожаре у электроподстанции

Вспышка и пожар произошли в стороне электроподстанции в подмосковном Лыткарино. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале со ссылкой на очевидцев.

По словам местных жителей, около 1:00 ночи они заметили яркую вспышку со стороны подстанции, после чего в округе выключился весь свет, а на месте вспышки начался небольшой пожар.

По предварительным данным, несколько населенных пунктов Подмосковья было обесточено. Электричество начало возвращаться в дома и квартиры через полтора часа после произошедшего.