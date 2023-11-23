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03:27, 23 ноября 2023Россия

В Подмосковье на электроподстанции произошел пожар

Жители подмосковного Лыткарино сообщили о вспышке и пожаре у электроподстанции

Вспышка и пожар произошли в стороне электроподстанции в подмосковном Лыткарино. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале со ссылкой на очевидцев.

По словам местных жителей, около 1:00 ночи они заметили яркую вспышку со стороны подстанции, после чего в округе выключился весь свет, а на месте вспышки начался небольшой пожар.

По предварительным данным, несколько населенных пунктов Подмосковья было обесточено. Электричество начало возвращаться в дома и квартиры через полтора часа после произошедшего.

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      Марина Совина
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