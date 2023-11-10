Мощный пожар в Подмосковье сняли на видео

Shot опубликовал кадры мощного пожара в Ленинском городском округе Подмосковья

Мощный пожар вспыхнул в Ленинском городском округе Подмосковья. Видео публикует Telegram-канал Shot.

На снятых очевидцем кадрах видно, как в небо поднимается густой столб черного дыма. По данным канала, пожар случился на складе компании «Газдевайс», занимающейся производством счетчиков газа.

В МЧС уточнили, что в ликвидации огня задействованы 90 специалистов и 29 единиц техники. Пожар локализовали на площади двух тысяч квадратных метров, по предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел на газовой заправке рядом с московским аэропортом Шереметьево. Произошедшее попало на видео.