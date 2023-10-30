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09:20, 30 октября 2023Россия

Крупный пожар на заправке рядом с московским аэропортом попал на видео

Пожар произошел на заправке рядом с московским Шереметьево, двое пострадали

Крупный пожар произошел на газовой заправке рядом с московским аэропортом Шереметьево. Происшествие попало на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На представленном видеоролике видно, как огнем объяты несколько автомобилей. Густой дым виден и пассажирам, ожидающим на территории воздушной гавани.

По сведениям Mash, на заправке в квартале Клязьма сдетонировал резервуар. Очевидцы отметили, что до этого слышали два взрыва.

В МЧС заявили, что два человека пострадали при пожаре на заправке в Химках.

В ведомстве уточнили, что загорелся резервуар для хранения нефтепродуктов и два автомобиля. Возгорание удалось локализовать, на месте продолжают работу представители экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье на складе с краской вспыхнул пожар площадью 2 тысячи квадратных метров.

Тогда к ликвидации возгорания привлекли 80 пожарных и 25 единиц спецтехники.

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      Анна Щербакова
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