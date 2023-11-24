На электроподстанции в Москве произошел пожар

На электроподстанции «Чагино» на юго-востоке Москвы произошел пожар

На юго-востоке Москвы произошел пожар на электроподстанции. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости по ссылкой на источники.

По их данным, возгорание произошло на электроподстанции «Чагино», которая находится на Чагинской улице в районе дома номер два. Там загорелся трансформатор, площадь пожара составила 200 квадратных метров.

На меcте ЧП наблюдается густой дым. Известно, что никто не пострадал. Впоследствии в столичном управлении МЧС отметили, что возгорание трансформатора не повлияет на подачу электричества потребителям.

Пожар уже потушили. Причины возгорания устанавливают специалисты.

Днем ранее, 23 ноября, в Ленинском округе Подмосковья очевидцы сообщали о вспышке и пожаре в районе электроподстанции в Лыткарино. Впоследствии власти подтвердили «инцидент» с подстанцией, но не привели никаких подробностей.