Власти подтвердили ночной инцидент на электроподстанции под Москвой

В администрации Лыткарино подтвердили инцидент на электроподстанции под Москвой

В Ленинском городском округе Подмосковья произошел инцидент с электроподстанцией. Это подтвердили в администрации городского округа Лыткарино, пишет РБК.

«На территории городского округа Лыткарино все объекты жизнедеятельности работают в штатном режиме», — уточнили власти. Они не привели причин и подробностей произошедшего.

Так в администрации прокомментировали данные некоторых Telegram-каналов и очевидцев, которые сообщали о вспышке и пожаре на электроподстанции. По словам местных жителей, около 1:00 ночи они заметили яркую вспышку со стороны подстанции, после чего в округе выключился весь свет, а на месте вспышки начался небольшой пожар. Электричество начало возвращаться в дома и квартиры через полтора часа после произошедшего.

Ранее мощный пожар начался в Ленинском городском округе Подмосковья. На снятых очевидцем кадрах видно, как в небо поднимается густой столб черного дыма. Пожар случился на складе компании «Газдевайс», занимающейся производством счетчиков газа.