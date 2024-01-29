Неизвестные яркие вспышки над российским городом попали на видео

В Челябинске очевидцы сняли на видео яркие вспышки над городом

Яркие вспышки неизвестного происхождения сняли на видео очевидцы в Челябинске. Соответствующий ролик опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, как вечернее темное небо на несколько секунд освещает серия ярких вспышек. Явление наблюдалось из различных районов города. После этого в районе Красное Поле и в деревне Моховички частично отключился свет.

В свою очередь глава областной Общественной палаты Николай Дейнеко уточнил направление, где мог находиться источник свечения.

«Странное свечение только что произошло в северо-западном направлении Челябинска», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в Ангарске Иркутской области камера домофона сняла на видео кадры пролета метеорита над регионом. На кадрах видно небесное тело, которое пролетает над домом в российском регионе и исчезает за ним. Это сопровождается световой вспышкой.