Пролет метеора над российским регионом попал на видео

В сети появились снятые камерой домофона кадры пролета метеора в Ангарске

В Ангарске Иркутской области камера домофона сняла на видео кадры пролета метеора над регионом. Их публикует IrkutskMedia на своей странице во «ВКонтакте».

На кадрах видно небесное тело, которое пролетает над домом в российском регионе и исчезает за ним. Это сопровождается световой вспышкой.

Директор астрономической лаборатории ИГУ Сергей Язев, слова которого передает РИА Новости, счел, что до земли небесное тело вряд ли долетело — оно, скорее всего, сгорело в атмосфере.

До этого 7 апреля неизвестный объект пролетел в небе над Усть-Кутским районом Иркутской области и попал на видео камер наружного наблюдения. Власти города предположили, что это метеорит или осколок от него. Падение метеорита сопровождалось яркой вспышкой, некоторые жители спутали его с ракетой, что вызвало небольшую панику.