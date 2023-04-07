Жители Иркутска описали момент падения метеорита

Жители Иркутска рассказали о ярком падении метеорита

Падение метеорита в Иркутской области сопровождалось яркой вспышкой, некоторые жители спутали его с ракетой, что вызвало небольшую панику. Об этом «Ленте.ру» рассказали очевидцы.

«Метеорит упал не в самом Иркутске, а под ним, но видно было точно по всей области. Была очень яркая вспышка, жена даже подумала, что это ракета и испугалась. Но это было бы странно, конечно: где мы, а где ракеты», — сказал местный житель Илья.

Другая собеседница «Ленты.ру» рассказала, что лучше всего метеорит было видно в Усть-Куте.

«Я живу в поселке Магистральном, у нас тоже было видно. Очень ярко, красиво упал какой-то объект. Говорят, лучше всего метеорит было видно в Усть-Куте. Интересно, может, это к нам пришельцы прилетели? Уже ничему не удивлюсь», — пошутила она.

Неизвестный объект пролетел в небе над Усть-Кутским районом Иркутской области и попал на видео камер наружного наблюдения. Власти города предположили, что это метеорит или осколок от него и подтвердили, что видео не фейковое. В иркутском планетарии добавили, что точной информации о произошедшем на данный момент нет.