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11:34, 7 апреля 2023Россия

Неизвестный объект пролетел в небе над российским регионом и попал на видео

Неизвестное небесное тело пролетело над Усть-Кутским районом Иркутской области
СюжетПадение метеорита в Челябинске

Неизвестный объект пролетел в небе над Усть-Кутским районом Иркутской области и попало на видео с камер наружного наблюдения. Кадры с места публикует Telegram-канал «Подъем».

Запись сделана вечером в четверг, 6 апреля. На ней на зафиксировано движение неизвестного светящегося небесного тела и яркие вспышки.

Власти российского региона предположили, что это мог быть метеорит или осколок от него. «Мы проанализировали, где это случилось, в каком районе, и несколько выборок сделали. Это не фейк, я сама лично видела. Но официальной научной информации пока нет», — рассказала пресс-секретарь администрации района Кристина Зарочинцева.

В Иркутском планетарии сообщили, что точной информации о том, что это было, пока нет.

15 февраля 2013 года в Челябинской области упал метеорит. По мнению ученых, это стало самым задокументированным случаем падения на Землю космического тела. Осколки метеорита дошли до окрестностей Челябинска, ударная волна выбила окна в сотнях домов, больниц, школ и детсадов. Более полутора тысяч человек получили травмы — порезы и ушибы.

Евгения Куликова
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