Описаны последствия падения Челябинского метеорита

Местные жители описали разрушения после падения Челябинского метеорита

Падение Челябинского метеорита 10 лет назад, 15 февраля 2013 года, привело к тому, что в Челябинске, его окрестностях и ближайших городах ударной волной выбило окна в зданиях, а от осколков пострадали более 1,5 тысячи человек. Очевидцы катастрофы описали ее последствия в разговоре с «Лентой.ру».

Ударная волна выбила окна, когда температура на улице опустилась до минус 20 градусов, что грозило выходом из строя систем отопления тысяч домов, школ, детских садов и больниц. Больше всего пострадали те дома, в которых были старые деревянные рамы и обычное стекло, при этом пластиковые стеклопакеты выдержали нагрузку.

В одних только зданиях университета ЮУрГУ было разбито около 1,5 тысячи окон. Его сотрудники и студенты начали сами покупать стройматериалы, забивать оконные проемы подручными средствами. Кроме того, рухнула кирпичная стена цеха Челябинского цинкового завода.

Также по окрестностям Челябинска прошел дождь из осколков метеорита, однако они не нанесли большого вреда.

Местные жители боялись радиационного заражения. Например, в Чебаркуле, ставшем местом падения самого большого осколка, многие категорически отказывались пить и использовать воду из озера, в которое упало космическое тело. Анализы, показавшие, что вода не заражена, не смогли их переубедить. Люди также опасались, что челябинские поля станут непригодны для сельского хозяйства и будут заражены радиацией. Ученые долго боролись с этими мнениями.

Падение метеорита 15 февраля 2013 года в Челябинской области по мнению ученых стало самым задокументированным случаем падения на Землю космического тела. Осколки метеорита дошли до окрестностей Челябинска, ударная волна выбила окна в сотнях домов, больниц, школ и детсадов. Более полутора тысяч человек получили травмы — порезы и ушибы.

Вокруг происхождения метеорита есть разные гипотезы. По одной из версий, он прилетел из астероидного пояса, расположенного между Марсом и Юпитером — откололся от другого, большего по размеру, космического тела. Ученые считают, что мощность взрыва метеорита была в 30 раз больше бомбы, сброшенной на японский город Хиросима.

