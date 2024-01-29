Власти прокомментировали напугавшие жителей российского города яркие вспышки

Глава Челябинска Котова о напугавших жителей вспышках: в городе все спокойно

Источник ярких вспышек, напугавших жителей Челябинска, находится в соседнем Сосновском районе. Об этом заявила глава города Наталья Котова в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, на территории Челябинска не зафиксировано никаких происшествий. Электричество в городе также не отключали. «Все спокойно. Это на территории Сосновского района что-то произошло», — сказала Котова.

О том, что жители Челябинска в разных районах города наблюдают яркие вспышки неизвестного происхождения, стало известно 29 января. Очевидцам удалось заснять загадочное явление на камеру. После этого в Красное Поле и деревне Моховички частично отключился свет. По мнению глава областной Общественной палаты Николай Дейнеко, источник свечения мог находиться в северо-западном направлении Челябинска.