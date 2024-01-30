Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:08, 30 января 2024Россия

Ставший причиной мощных вспышек над Подмосковьем взрыв сняли на видео

Причиной напугавших жителей Подмосковья вспышек стал взрыв на электроподстанции
СюжетВзрыв в Подмосковье

Причиной мощных вспышек, напугавших жителей Подмосковья, стал взрыв на электроподстанции в столичной Щербинке. Инцидент сняли на видео, которое опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видно момент взрыва, который сопровождается двумя яркими вспышками и большим количеством искр. По информации издания, предварительно, на объекте произошло короткое замыкание.

Ранее в сети появилось видео, снятое в Подольске, на котором запечатлена яркая вспышка в небе над городом. Ее мощности хватило, чтобы осветить дворы жилых домов.

29 января аналогичное явление наблюдали жители Челябинска. Там причиной вспышек также стало короткое замыкание на энергообъекте, которое привело к взрыву трансформаторной будки на въезде в поселок Красное Поле. В результате начался пожар.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Раскрыты первые результаты анализа черных ящиков сбитого под Белгородом Ил-76. Как самолет потерпел крушение?

      Участникам «Би-2» отказали в депортации в Израиль

      Россиянам раскрыли способ правильно пить воду перед сном

      Российский фигурист одной фразой оценил лишение золота командного турнира Игр

      Три дома жителей российского региона повреждены после обстрела со стороны ВСУ

      Зеленский призвал забрать помощь у украинских беженцев

      В Харькове прогремел взрыв

      Совершенный подростками поджог в Москве квалифицировали как диверсию

      Россиянка лишилась 146 тысяч рублей в модельной школе и раскрыла схему ее обмана

      Доходность китайского госдолга упала до минимума с начала века

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше