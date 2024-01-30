Ставший причиной мощных вспышек над Подмосковьем взрыв сняли на видео

Причиной напугавших жителей Подмосковья вспышек стал взрыв на электроподстанции

Причиной мощных вспышек, напугавших жителей Подмосковья, стал взрыв на электроподстанции в столичной Щербинке. Инцидент сняли на видео, которое опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видно момент взрыва, который сопровождается двумя яркими вспышками и большим количеством искр. По информации издания, предварительно, на объекте произошло короткое замыкание.

Ранее в сети появилось видео, снятое в Подольске, на котором запечатлена яркая вспышка в небе над городом. Ее мощности хватило, чтобы осветить дворы жилых домов.

29 января аналогичное явление наблюдали жители Челябинска. Там причиной вспышек также стало короткое замыкание на энергообъекте, которое привело к взрыву трансформаторной будки на въезде в поселок Красное Поле. В результате начался пожар.