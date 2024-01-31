Минобороны заявило об уничтожении беспилотника над Псковской областью

Минобороны: средства ПВО уничтожили беспилотник в небе над Псковской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник в небе над Псковской областью. Об этом сообщило Минобороны России, передает РИА Новости.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Там уточнили, что попытка атаки была предпринята с помощью беспилотника самолетного типа в ночь на среду, 31 января.