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07:31, 31 января 2024Россия

Минобороны заявило об уничтожении беспилотника над Псковской областью

Минобороны: средства ПВО уничтожили беспилотник в небе над Псковской областью

Фото: Власов Сергей / Globallook Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник в небе над Псковской областью. Об этом сообщило Минобороны России, передает РИА Новости.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Там уточнили, что попытка атаки была предпринята с помощью беспилотника самолетного типа в ночь на среду, 31 января.

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      Анастасия Шейкина
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