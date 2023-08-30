Дроны ВСУ атаковали семь регионов России, на аэродроме в Пскове загорелись военные самолеты. Что известно об ударах?

Семь регионов России подверглись атаке дронов ВСУ за ночь, никто не пострадал

Семь регионов России за ночь 30 августа были атакованы беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это Московская, Псковская, Рязанская, Калужская, Брянская и Орловская области, а также Севастополь, сообщили местные власти и Минобороны России.

Псков

В Пскове в результате атаки беспилотников загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76, сообщили в МЧС. Согласно не подтвержденным официально данным, повреждены четыре самолета.

По свидетельствам очевидцев, аэропорт атаковали около 20 дронов. В Минобороны информацию о случившемся в Пскове пока не комментировали, точное число дронов власти официально не называли. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, дроны сбивали системами противовоздушной обороны (ПВО) и стрелковым оружием.

После случившегося губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил об отмене всех рейсов в аэропорту Пскова 30 августа — это потребовалось для того, чтобы установить характер повреждений взлетно-посадочной полосы. По предварительным данным, один из дронов попал в топливозаправочный комплекс на территории аэродрома.

Небо над Псковом, областью и ближайшими регионами закрыли для полетов.

Последствия налета дронов попали на видео.

Московская область

Кроме того, дрон упал в Рузском районе Московской области. Он летел в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Сегодня ночью была предпринята попытка массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе. Один из БПЛА, направлявшийся к Москве, был уничтожен силами ПВО в Рузском районе Сергей Собянин мэр Москвы

Беспилотник самолетного типа перехватили, он потерпел крушение в районе 3:00 по московскому времени, отчитались в Минобороны. В результате никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

В Москве из-за попытки атаки дрона были задержаны или отменены более 40 авиарейсов. В частности, во Внуково задержали 19 рейсов, в Домодедово отменили 4 рейса и задержали 10. В Шереметьево задержали 8 рейсов. Как впоследствии доложила Росавиация, 11 бортов перенаправили на запасные аэродромы, сейчас все аэропорты столицы работают в штатном режиме.

Севастополь

Под удар попал и Севастополь: там, по сообщению главы города Михала Развожаева, силы противоподводно-диверсионного обеспечения отразили атаки дронов с моря.

Кроме того, в Минобороны России заявили, что в акватории Черного моря обнаружили четыре быстроходных военных катера с десантными группами Вооруженных сил Украины. Их уничтожил самолет морской авиации Черноморского флота.

Брянская область

Над Брянской областью дежурными средствами ПВО уничтожены три дрона самолетного типа, заявили в Минобороны России. О повреждениях не сообщалось.

На опубликованных кадрах слышен характерный громкий звук работы двигателя дрона, а затем — хлопок.

В 8:19 утра стало известно о новой атаке беспилотников.

«Два беспилотника пытались атаковать телебашню. Пострадавших и разрушений нет. Возгорание на месте сбитых беспилотников ликвидировано. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал губернатор Александр Богомаз.

Орловская область

Еще два беспилотника сбили над Орловской областью, сообщил губернатор Андрей Клычков.

«Ночью при отражении атаки украинских БПЛА средствами ПВО над территорией Орловской области сбиты два беспилотных летательных аппарата. Информации о повреждениях и пострадавших нет», — написал он в Telegram. Минобороны докладывало только об одном сбитом в области дроне.

По данным очевидцев, как минимум один беспилотный аппарат ликвидировали в районе Мценска, — жители слышали три взрыва.

Калужская область

Дрон над Калужской областью сбили около 2:00 по московскому времени. Как отчитались в Минобороны, он также был уничтожен дежурными средствами ПВО.

Губернатор Владислав Шапша уточнил, что один из беспилотников попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов. Кроме того, повреждено остекление в одном жилом доме.

Рязань

Над Рязанью также был сбит аппарат самолетного типа. Звуки взрыва слышали в Московском и Приокском районах. Информации о повреждениях на земле нет.

В Кремле ранее называли атаки беспилотников одной из причин продолжения СВО

Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, спецоперация будет продолжаться до полного устранения риска атак со стороны Украины. Такие действия Киева, как атаки беспилотников, стимулируют принятие «соответствующих мер», сказал он.