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14:14, 25 августа 2023Россия

В Кремле назвали атаки беспилотников одним из стимулов продолжать СВО

Песков: спецоперация будет продолжаться, чтобы исключить угрозу со стороны БПЛА

Фото: РИА Новости

Специальная военная операция (СВО) будет продолжаться до полного устранения риска террористических атак со стороны Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

Такие действия Киева, как атаки беспилотников, стимулируют принятие соответствующих мер, пояснил представитель Кремля.

«Нам нужно продолжать специальную военную операцию, чтобы наши территории не сталкивались с такой угрозой», — резюмировал Песков.

Утром 25 августа Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника в небе над Белгородской областью. О том, что был сбит еще один аппарат, заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Двумя днями ранее система противовоздушной обороны ликвидировала два дрона на территории Брянской области. Также 23 августа беспилотники были сбиты в небе над Москвой в Московской областью, один из них попал в башню «Москва-Сити».

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    Алан Босиков
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