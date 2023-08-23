РБК показал на видео место попадания беспилотника в здание «Москва-Сити»

Место попадания беспилотника в здание «Москва-Сити» сняли на видео. Соответствующие кадры показал РБК в Telegram-канале.

На представленном видеоролике видно окно небоскреба «Москва-Сити», в которое угодил перехваченный силами противовоздушной обороны (ПВО) дрон. Также на другом фрагменте показано, как на асфальте возле дома лежат куски разбитого стекла.

23 августа мэр Москвы Сергей Собянин заявил в Telegram-канале, что ранним утром над Москвой и Подмосковьем системы ПВО сбили беспилотники. Затем эту информацию подтвердили в Минобороны России.

Как разъяснил градоначальник, один из дронов был сбит в Можайском районе Московской области. Второй беспилотник попал в строящееся здание в «Москва-Сити». Третий беспилотник рухнул в одном из районов в подмосковных Химках. В результате случившегося никто не пострадал, подчеркнул Собянин. Неподалеку от «Москва-Сити» взрывной волной выбило окна в двух пятиэтажках.

22 августа Собянин доложил о двух сбитых силами противовоздушной обороны (ПВО) ударных беспилотниках в районе Красногорска и Часцов.