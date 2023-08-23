Над Москвой и Подмосковьем вновь сбиты беспилотники, один попал в башню «Москвы-Сити». Что известно на данный момент?

Минобороны России сообщило о пресечении атаки трех дронов на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале, что ранним утром 23 августа над Москвой и Подмосковьем системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотники. Информацию подтвердили в Минобороны России.

По словам главы города, один из них был сбит в Можайском районе Московской области.

Второй БПЛА попал в строящееся здание в Сити. На места происшествий выехали оперативные службы Сергей Собянин мэр Москвы

Позже Собянин уточнил, что третий беспилотник, по данным Министерства обороны России, сбили в районе Химок.

В результате атаки пострадавших нет

По предварительной информации, пострадавших при атаке беспилотников нет, на места происшествий выехали экстренные службы, заявил мэр Москвы.

Городские экстренные службы осматривают территорию в периметре Сити на предмет последствий удара. Выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках Сергей Собянин мэр Москвы

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах, обломки сбитого ночью беспилотника повредили в Химках частный дом, частично обрушилась крыша и выбило окна, также повреждена стена нежилого здания с магазинами. Там уточнили, что погибших и пострадавших нет.

Ранее стало известно, что в районе «Москвы-Сити» в столице раздался хлопок, после этого возле зданий поднялся дым. До этого во всех аэропортах Москвы ввели план «Ковер». Воздушные гавани столицы не принимали и не выпускали самолеты.

Заявление Минобороны

Минобороны России заявило, что 23 августа в ночное время средствами ПВО была пресечена попытка атаки дронов на столицу.

Силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по городу Москве Минобороны России

В ведомстве уточнили, что два беспилотника были уничтожены над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области.

Третий дрон подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, он потерял управление и совершил столкновение со строящимся зданием комплекса «Москва-Сити». В Минобороны подтвердили отсутствие пострадавших.

Дроны повредили остекление в зданиях

Telegram-канал Mash опубликовал видео с мест падения дронов в столице и области. Сообщается, что набережная Москвы-реки вблизи «Москвы-Сити» была перекрыта. В строящемся здании повреждено остекление в районе 10-15 этажей, минимум пять оконных рам.

Канал уточняет, что беспилотник попал в строящийся небоскреб One tower, общая площадь разрушений составила 100 квадратных метров. Внутри здания обломков дрона нет, они упали вниз.

Также отмечается, что взрывной волной выбиты стекла в жилой многоэтажке в районе Детской городской клинической больницы имени Сперанского на улице Антонова-Овсеенко в центре Москвы.

В подмосковных Химках обломок БПЛА повредил стену здания возле отгрузочных складов «Крепеж» и Ozon в микрорайоне Старбеево.

Атаки беспилотников на Москву продолжаются

22 августа мэр Москвы Сергей Собянин доложил о двух сбитых силами противовоздушной обороны (ПВО) ударных беспилотниках в районе Красногорска и Часцов.

В Минобороны России впоследствии рассказали о пресечении попытки Киева осуществить террористические атаки беспилотниками в Брянской и Московской областях. В результате пресеченных террористических атак никто не пострадал, подчеркнули в ведомстве.

21 августа Собянин также сообщил о сбитом над столицей дроне. Еще один БПЛА был уничтожен в Московской области — в Рузском районе. Аппарат был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и упал близ населенного пункта Покровское.

20 августа мэр Москвы заявил о предотвращении атаки с помощью беспилотника, который направлялся в сторону столицы. Помимо этого, губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о пресечении попытки атаковать железнодорожный вокзал в Курске.

18 августа обломки пораженного средствами ПВО дрона упали в зоне Экспоцентра на Краснопресненской набережной, площадь обрушения павильона составила около 30 квадратных метров.

Еще одна атака на Москву произошла 11 августа. Тогда система ПВО ликвидировала беспилотник в небе над столицей, а обломки аппарата упали в районе Карамышевской набережной. В результате инцидента никто не пострадал.

10 августа два дрона были уничтожены ПВО в небе над Малоярославецким районом Калужской области и в районе ЦКАД над территорией Одинцовского района Московской области

30 июля в башню «Москвы-Сити» снова попал украинский беспилотник, пострадавших не было. До этого атака на Москву с применением БПЛА произошла утром 24 июля