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08:36, 21 августа 2023Россия

На подлете к Москве был сбит беспилотник

Мэр Собянин заявил, что на подлете к Москве был сбит беспилотник

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

На подлете к Москве был сбит беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам столичного градоначальника, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был уничтожен силами противовоздушной обороны. Ни пострадавших, ни разрушений после попытки атаки не зафиксировано.

Собянин не уточнил, идет ли речь о беспилотнике, сбитом в Истринском районе Московской области.

Ранее сообщалось, что еще один БПЛА был уничтожен в Московской области — в Рузском районе. Дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и упал близ населенного пункта Покровское.

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    Марк Леонов
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