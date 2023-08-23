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04:13, 23 августа 2023Россия

Минобороны РФ раскрыло подробности атаки украинских дронов на объекты в Москве

Минобороны РФ: в результате атаки украинских дронов в Москве никто не пострадал

Фото: Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали объекты в Москве с помощью трех беспилотных летательных аппратов (БПЛА), два были сбиты системой противовоздушной обороны (ПВО), один подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

В результате инцидентов никто не пострадал, раскрыли в ведомстве подробности. Военные добавили, что атака была совершена летательными аппаратами самолетного типа. «Два из атакующих столицу БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области», — подчеркнули в министерстве.

Третий дрон был подавлен средствами РЭБ. Потеряв управление, он столкнулся со зданием комплекса «Москва-Сити».

Ранее о попадании беспилотника в здание в Москве заявил мэр города Сергей Собянин.

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