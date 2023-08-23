Собянин сообщил о попадании беспилотника в здание «Москвы-Сити»

Собянин сообщил о сбитых ПВО беспилотниках в Москве и области

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил о попадании беспилотника в здание «Москвы-Сити».

Второй аппарат был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО) в Можайском районе Московской области, уточнил глава российской столицы.

«На места происшествий выехали оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Собянин.

Ранее РИА Новости сообщило, что в районе «Москвы-Сити» в столице раздался хлопок, после этого возле зданий поднялся дым. До этого стало известно, что во всех аэропортах Москвы ввели план «Ковер». Воздушные гавани столицы не принимают и не выпускают самолеты.