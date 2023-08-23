Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:54, 23 августа 2023Россия

Во всех аэропортах Москвы ввели план «Ковер»

«112»: во всех аэропортах Москвы ввели план «Ковер»

Фото: Unsplash.com

Во всех аэропортах Москвы ввели план «Ковер», об этом сообщает Telegram-канал «112».

Воздушные гавани столицы не принимают и не выпускают самолеты. Конкретные причины не уточняются, однако план вводится в случает появления в небе опасных или неизвестных объектов.

Накануне ночью аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово также были закрыты на вылеты и прилеты.

В ночь на 20 августа в двух московских аэропортах — Внуково и Домодедово — был объявлен режим «Ковер» из-за возможной угрозы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Вблизи Крыма зафиксировали полет беспилотников Reaper и Bayraktar с целью разведки. Российские истребители отогнали их

    Путин анонсировал повышение МРОТ в России

    Во всех аэропортах Москвы ввели план «Ковер»

    В России снизились показатели смертности

    Названо преследующее большинство отцов чувство

    В Британии назвали фатальную для ВСУ проблему

    Путин назвал стабильной ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе

    Медведев оценил «разобранную по винтику» трофейную западную технику

    Путин рассказал об удивившем его поступке украинских властей

    Медведев обвинил Запад во лжи и лицемерии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости