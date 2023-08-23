Во всех аэропортах Москвы ввели план «Ковер»

«112»: во всех аэропортах Москвы ввели план «Ковер»

Во всех аэропортах Москвы ввели план «Ковер», об этом сообщает Telegram-канал «112».

Воздушные гавани столицы не принимают и не выпускают самолеты. Конкретные причины не уточняются, однако план вводится в случает появления в небе опасных или неизвестных объектов.

Накануне ночью аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово также были закрыты на вылеты и прилеты.

В ночь на 20 августа в двух московских аэропортах — Внуково и Домодедово — был объявлен режим «Ковер» из-за возможной угрозы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

