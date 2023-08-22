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03:08, 22 августа 2023Путешествия

Аэропорты Москвы закрыли на вылеты и прилеты

Авиаслужбы Москвы: все столичные аэропорты закрыты на вылеты и прилеты

Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press

Все московские аэропорты закрыты на вылеты и прилеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы столицы.

Воздушное пространство над аэропортами Внуково, Шереметьево и Домодедово закрыто. Рейсы не принимаются, вылеты самолетов отложены.

В ночь на 20 августа в двух московских аэропортах — Внуково и Домодедово — был объявлен режим «Ковер» из-за возможной угрозы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он предполагает закрытие воздушного пространства над аэропортом и незамедлительную посадку или вывод всех находящихся в воздухе самолетов.

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    Марина Совина
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