Аэропорты Москвы закрыли на вылеты и прилеты

Авиаслужбы Москвы: все столичные аэропорты закрыты на вылеты и прилеты

Все московские аэропорты закрыты на вылеты и прилеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы столицы.

Воздушное пространство над аэропортами Внуково, Шереметьево и Домодедово закрыто. Рейсы не принимаются, вылеты самолетов отложены.

В ночь на 20 августа в двух московских аэропортах — Внуково и Домодедово — был объявлен режим «Ковер» из-за возможной угрозы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он предполагает закрытие воздушного пространства над аэропортом и незамедлительную посадку или вывод всех находящихся в воздухе самолетов.