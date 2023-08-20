Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
03:03, 20 августа 2023Путешествия

Два московских аэропорта закрыли воздушное пространство

Baza: в аэропортах Внуково и Домодедово объявлен режим «Ковер» из-за угрозы БПЛА

В двух московских аэропортах — Внуково и Домодедово — объявлен режим «Ковер» из-за возможной угрозы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Самолеты перенаправляют в Шереметьево.

План «Ковер» предполагает закрытие воздушного пространства над аэропортом и незамедлительную посадку или вывод всех находящихся в воздухе самолетов.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Во Франции предупредили Киев о последствиях применения кассетных боеприпасов

    Диетолог дала советы страдающим от вздутия живота

    Два московских аэропорта закрыли воздушное пространство

    В США назвали поставляемую Украине технику «стопроцентным мусором»

    В России оценили выгоду от возможного перемирия с Украиной

    В США захотели ужесточить правила выделения помощи ВСУ

    В США заявили о пропаже поставляемого Украине оружия

    Эндокринолог назвала основные способы борьбы с повышенной потливостью

    ВСУ заявили об опыте эксплуатации истребителя F-16

    Певец Niletto попал в ДТП

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости