Два московских аэропорта закрыли воздушное пространство

Baza: в аэропортах Внуково и Домодедово объявлен режим «Ковер» из-за угрозы БПЛА

В двух московских аэропортах — Внуково и Домодедово — объявлен режим «Ковер» из-за возможной угрозы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Самолеты перенаправляют в Шереметьево.

План «Ковер» предполагает закрытие воздушного пространства над аэропортом и незамедлительную посадку или вывод всех находящихся в воздухе самолетов.