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07:33, 18 августа 2023Путешествия

Росавиация сообщила об ограничениях полетов в московских аэропортах

Росавиация: полеты в аэропорты Москвы и Жуковский были временно ограничены

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Полеты самолетов временно ограничивались утром в пятницу, 18 августа, в аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Об этом сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что на запасные аэродромы было перенаправлено семь рейсов, где они выполнили успешную посадку. После отмены ограничений всех пассажиров оставили в пункты назначения.

В настояний момент столичные воздушные гавани работают в штатном режиме.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российская столица подверглась атаке беспилотника. По его словам, дрон был уничтожен при попытке пролета на Москву силами ПВО. Обломки БПЛА упали на здание Экспоцентра. На данный момент на месте падения дрона работают городские экстренные службы.

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    Марина Совина
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