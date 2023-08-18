ВСУ атаковали Москву с помощью дрона

Собянин: ВСУ атаковали Москву с помощью беспилотника

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на пятницу, 18 августа, атаковали Москву с помощью беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он уточнил, что дрон был уничтожен при попытке пролёта на Москву силами ПВО. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли.

Сейчас на месте падения дрона работают городские экстренные службы.

Утром 11 августа на северо-западе Москвы произошел взрыв. Очевидцы сообщили, что незадолго до этого наблюдали дрон самолетного типа. Позже мэр города Сергей Собянин сообщил, что средствами противовоздушной обороны был сбит беспилотник. По его словам, обломки аппарата упали в районе Карамышевской набережной.