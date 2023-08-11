Взрыв на северо-западе Москвы произошел после сообщений о дроне

После сообщений о дроне на северо-западе Москвы произошел взрыв

Незадолго до взрыва на северо-западе Москвы поступили сообщения о падении беспилотника. Об этом пишет РБК со ссылкой на Baza, 112 и Mash.

СМИ сообщили, что беспилотник самолетного типа рухнул в Хорошево-Мневниках. Предположительно, дрон летел со стороны Истры, после чего взорвался в районе набережной. Фрагменты летательного аппарата нашли на парковке больницы имени Ворохобова, пишет Mash.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что в небе над Москвой средствами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит беспилотник. Его обломки упали в районе Карамышевской набережной. По словам главы города, пострадавших и серьезных разрушений нет.

Накануне Собянин также сообщал о двух сбитых системой ПВО беспилотниках, летящих в сторону Москвы. По его словам, один дрон был сбит в Калужской области, другой в районе ЦКАД около 4:00 утра 10 августа.