Взрыв на северо-западе Москвы произошел после сообщений о дроне
Незадолго до взрыва на северо-западе Москвы поступили сообщения о падении беспилотника. Об этом пишет РБК со ссылкой на Baza, 112 и Mash.
СМИ сообщили, что беспилотник самолетного типа рухнул в Хорошево-Мневниках. Предположительно, дрон летел со стороны Истры, после чего взорвался в районе набережной. Фрагменты летательного аппарата нашли на парковке больницы имени Ворохобова, пишет Mash.
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что в небе над Москвой средствами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит беспилотник. Его обломки упали в районе Карамышевской набережной. По словам главы города, пострадавших и серьезных разрушений нет.
Накануне Собянин также сообщал о двух сбитых системой ПВО беспилотниках, летящих в сторону Москвы. По его словам, один дрон был сбит в Калужской области, другой в районе ЦКАД около 4:00 утра 10 августа.