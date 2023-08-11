Собянин заявил о ликвидации беспилотника над Москвой системой ПВО

Собянин: в результате работы ПВО ликвидировали беспилотник, никто не пострадал

Система противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировала беспилотник в небе над Москвой. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

Обломки аппарата упали в районе Карамышевской набережной на северо-западе столицы. В результате инцидента никто не пострадал, уточнил мэр столицы.

По словам Собянина, серьезных разрушений также нет. «Экстренные службы работают на месте», — заключил он.

В пятницу, 11 августа, очевидцы сообщили о звуке взрыва в Москве. СМИ сообщали, что над местом, где был слышен хлопок, поднялся столб дыма. По словам присутствовавшего при этом мужчины, в домах поблизости выбило стекла.