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11:30, 11 августа 2023Россия

Собянин заявил о ликвидации беспилотника над Москвой системой ПВО

Собянин: в результате работы ПВО ликвидировали беспилотник, никто не пострадал

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировала беспилотник в небе над Москвой. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

Обломки аппарата упали в районе Карамышевской набережной на северо-западе столицы. В результате инцидента никто не пострадал, уточнил мэр столицы.

По словам Собянина, серьезных разрушений также нет. «Экстренные службы работают на месте», — заключил он.

В пятницу, 11 августа, очевидцы сообщили о звуке взрыва в Москве. СМИ сообщали, что над местом, где был слышен хлопок, поднялся столб дыма. По словам присутствовавшего при этом мужчины, в домах поблизости выбило стекла.

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    Алан Босиков
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